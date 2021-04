Cangelli e il campo Croci Nord: “Può diventare l’Academy del Foggia Calcio”

L’assessore Sergio Cangelli intervistato da Foggiacalciomania.com sul valore dello sport e sulla tradizione foggiana in questo ambito, dà anche alcune risposte che riguardano progetti approvati dall’amministrazione e in attesa di veder partire i lavori. Uno fra tutti, la struttura di Croci Nord per il recupero non solo di un campo di calcio a 11, uno dei pochi della città, ma anche nel campo S. Paolo che “si sta cercando di recuperare”. Anche questo è inutilizzato, gravato da una serie di ostacoli a procedere per via della proprietà frazionata.

Foggia attende l’ottava tappa del giro d’Italia che partirà da Foggia il prossimo 15 maggio.

“Per noi è un momento importante- dice Cangelli nell’intervista- per la crescita del marketing territoriale. L’evento fa conoscere la città e la provincia, una provincia che ha una biodiversità che poche province italiane possono vantare. Si va dal mare, alla montagna fino al sub-appenino, abbiamo vaste varietà territoriali che poche province in Italia possono vantare”.

Annuncia anche alcune attività che si organizzeranno per l’occasione: “Nei giorni antecedenti al Giro d’Italia consentiremo agli appassionati e ai curiosi la possibilità di conoscere il Parco dell’Incoronata, ricco di sentieri percorribili in bici. Inoltre, faremo conoscere le piste ciclabili della nostra città. Forse non tutti lo sanno, ma Foggia è una delle prime tre città in Italia con la maggior estensione di piste ciclabili”.

A proposito del bando ‘Da Periferia a Periferia’ ricorda la struttura di Croci nord: “Abbiamo chiesto un finanziamento di 2,6milioni di euro per l’ammodernamento della struttura che auspichiamo possa diventare l’Academy del Foggia Calcio, dove non solo si può allenare la prima squadra, ma può anche diventare il quartier generale del settore giovanile. In più nei pressi del quartiere CEP si sta cercando di ristrutturare il campo di San Paolo. Insomma, stiamo cercando di dotare Foggia di strutture sia per il calcio professionistico che per il calcio dilettantistico”.