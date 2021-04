Covid, Lopalco “Entro l’estate la Puglia sarà fuori dal tunnel e più tranquilla”

Bari. 08/04/2021 – “La luce in fondo al tunnel si sta vedendo. Ci stiamo avviando verso la fase decrescente dell’epidemia. L’estate, come è avvenuto l’anno scorso, porterà buone notizie. Il picco virale, in maniera del tutto naturale, tenderà a decrescere, ma rispetto all’estate scorsa, avremo messo in sicurezza con la vaccinazione chi potrebbe prendere il Covid in maniera più grave. Quindi un’estate più tranquilla”. lo ha dichiarato Pier Luigi Lopalco, assessore alla Salute della regione Puglia, nel corso di un’intervista a Tele Norba.

Il quadro pandemico in Puglia resta molto grave, ma s’intravedono i primi segnali positivi nella sensibile flessione di contagi registrata ieri, c’e’ ottimismo, invece, in vista dell’estate. “Ci saranno però ancora alcune settimane con elevata circolazione virale“, precisa Lopalco. “Bisogna stringere i denti. Se gli dai la benzina a questo virus l’incendio scoppia”