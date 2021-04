Covid Puglia, troppi contagi: verso conferma zona rossa almeno fino a 13 aprile

Bari, 08/4/2021 – (ansa)Con oltre 293 casi Covid ogni 100mila residenti e ospedali sempre più pieni, la Puglia va verso la riconferma della zona rossa per almeno altri sette giorni a partire da martedì prossimo. La decisione del ministero arriverà domani, dopo la Cabina di regia, ma i dati indicano ancora un’alta pressione sul sistema ospedaliero e numero di contagi alti, nonostante una lieve flessione.

In Puglia, infatti, è stato toccato il nuovo picco di occupazione dei posti letto Covid in area “Medica”, cioè nei reparti di Malattie infettive e pneumologia: secondo il report di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, il 54% dei posti è pieno, 14 punti percentuali oltre la soglia critica. Situazione complicata anche nelle terapie intensive, dove il tasso di occupazione è, invece, al 46%, in crescita, 16 punti oltre il limite del 30% fissato dal ministero della Salute. Il report settimanale della fondazione Gimbe, invece, dice che dopo un mese di crescita costante, la curva epidemiologica dà i primi segnali di flessione ma un rallentamento molto lento. Nella settimana dal 31 marzo al 6 aprile c’è stata una riduzione del 6% dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente, però è peggiorato l’indicatore relativo ai “Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti”, passato da 1.183 casi a 1.276. (ansa)