Duplice ferimento ad Andria,preso 26enne,”litigio per donne”

Tutto era iniziato martedì intono alle ore 13:00, quando i Carabinieri, competenti nella zona dell’accaduto, venivano informati di un duplice ferimento da arma da fuoco ai danni di due giovani in via Indipendenza. Mentre le vittime venivano trasportate in ospedale per le prime cure, i militari del Nucleo Operativo intervenivano sul luogo dei fatti.