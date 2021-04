Manfredonia. “Paola Castriotta finalmente trova casa” (VIDEO)

Ricorderete quello sguardo smarrito nel vuoto di Paola Castriotta che a dicembre, di fronte alla telecamera, con la dignità che l’ha sempre contraddistinte, esortava, chiunque fosse in possesso di un immobile da affittare a contattarla, avendo in corso uno sfratto per finita locazione.

Bene, il suo appello, grazie anche alla collaborazione di due angeli custodi, Lello e Raffaele, che in questi 4 mesi le sono stati sempre vicini, è stato accolto dalla proprietaria di un grazioso monocale, ubicato in Corso Roma, al civico 284, che da qualche giorno, ormai rappresenta il dono più bello che Paolo potesse ricevere dal nuovo anno.

Raffaele e Lello, dicevo, hanno cercato, come si suol dire per mari e per monti, in modo infaticabile e quando sono riusciti a trovare la casa, l hanno arredata, grazie anche alla solidarietà che da sempre contraddistingue il popolo sipontino, rendendola una piccola bomboniera, la “sweet home” per Paola e Joy, il suo fedele amico a quattro zampe.

Oggi, dagli occhi di Paola traspariva una evidente gioia, quella di poter vivere di poco e con poco, senza l’incubo di finire per strada ed in questo i suoi ringraziamenti sono stati rivolti ad un altro angelo, il responsabile della Caritas Diocesana, Don Luciano Vergura.

Come dire, tutto è bene ciò che finisce bene, pertanto, i migliori auguri, Paola per un futuro sereno.

Antonio Castriotta, Manfredonia 07 aprile 2021.