Pd Foggia: “Dopo 2 mesi è ancora lì la recinzione del Parco S. Felice”

“Dopo aver fatto l’accesso agli atti ed ascoltato i cittadini, formalizzammo una diffida per la revoca della concessione dei lavori di parco San Felice, quindi per far sì che venisse revocato l’affidamento e rimossa immediatamente la recinzione che occupava abusivamente il suolo pubblico. Persino il Comune e l’Amministrazione Landella ci diedero ragione, annullando gli atti e riconoscendo la recinzione come abusiva”. E’ la nota del Pd Foggia sull’ormai nota questione dei lavori al Parco e della recinzione.

“Pertanto- ripercorre la vicenda il Pd cittadino- ci fu una determina con la quale si imponeva la rimozione della recinzione entro 7 giorni. Peccato siano passati due mesi e la recinzione è ancora lì, sottraendo spazio pubblico ai cittadini”.

“Abbiamo chiesto spiegazioni e la risposta è stata “informeró il coordinamento dell’Area Tecnica. Per noi tutto questo è assurdo: l’Amministrazione non adempie ai propri obblighi e continua a prendere in giro i foggiani”.