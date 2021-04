Puglia. Partite IVA, Gruppo FI presenta mozione per abbattimento costi fissi aziendali

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Stefano Lacatena, Giandiego Gatta e Paride Mazzotta.

“’Se hai il diritto di chiudermi, hai il dovere di aiutarmi’ è lo slogan delle partite iva che hanno manifestato ed espresso il loro grido di dolore in questi giorni e noi non solo lo condividiamo, ma vogliamo passare dalle parole ai fatti: per questo, recependo le loro istanze, abbiamo formulato una mozione affinché la Regione, con i fondi del bilancio autonomo, si faccia carico di ristorare in parte le spese sostenute per i costi fissi aziendali (fitto, utenze, ecc).

Un modo semplice ed efficace per incidere concretamente e dare una boccata d’ossigeno a ristoratori, commercianti, parrucchieri, estetisti ed altri esercenti, senza incorrere in meccanismi farraginosi, lenti e improduttivi.

Certo, il popolo delle partite iva chiede di poter riconquistare la propria dignità col lavoro, e le riaperture, nel rispetto delle più rigorose norme anti-contagio, rappresentano la strada maestra. Ma, almeno per il 2020, la Regione Puglia deve far sentire il sostegno delle istituzioni a coloro che attraversano una fase di enorme difficoltà. L’auspicio è che ci sia la massima condivisione in Consiglio regionale della nostra proposta, senza distinzione di colore politico, ma animati dallo stesso intento di offrire delle risposte concrete alla comunità”.