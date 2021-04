Scuola Puglia, il Governo valuta di impugnare ordinanza di Emiliano

Bari, 08/04/2021 – (quotidianopuglia) Didattica digitale “a rischiesta” per le famiglie degli studenti pugliesi: il governo sarebbe pronto a impugnare l’ordinanza sulla scuola firmata la sera di Pasqua dal governatore di Puglia Michele Emiliano. Secondo una prima valutazione dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi, il dispositivo del governatore andrebbe in deroga ai rigidi paletti fissati dal Decreto legge del 1° aprile sul ritorno degli studenti a scuola in presenza.

«Sull’ordinanza del governatore Michele Emiliano il Ministero dell’Istruzione già nelle prossime ore aprirà un’approfondita riflessione» aveva annunciato lo scorso lunedì a Quotidiano il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso.

E da ieri sera la pratica sarebbe sul tavolo del sottosegretario alla presidenza del consiglio Roberto Garofoli, secondo quanto riferisce in un articolo il quotidiano IL FOGLIO che cita fonti governative. Tra le ipotesi c’è quella di impugnare il provvedimento al Tar con un’iniziativa diretta del Dagl, il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi. (quotidianopuglia)