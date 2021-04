Scuola Puglia, in classe solo il 49% degli studenti: sindacati contro Emiliano

Bari, 08/04/2021 – (quotidianopuglia) La decisione del Governo di far ritornare in presenza gli alunni fino alla prima media non ha ottenuto il plebiscito dei genitori. Almeno in Puglia, dove solo il 49% degli studenti da ieri è tornato in classe. È il dato che emerge dal bilancio della Uil Scuola nella prima giornata di didattica in classe.

Stando ai numeri, la metà delle famiglie ha preferito cogliere l’opportunità offerta dall’ultima ordinanza del governatore Michele Emiliano, che ha disposto la possibilità di richiedere la didattica digitale integrata (Ddi). Il campione preso in considerazione dal sindacato si riferisce a circa 40 scuole sparse su tutto il territorio pugliese.

«Il tasso medio di frequenza nelle scuole dell’infanzia è del 48%, nelle primarie del 60% e per la prima media del 40% – sottolinea il segretario della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga – con una media totale, appunto, del 49%. Ci sono scuole, a Bari città per esempio, dove gli alunni che sono tornati a frequentare in presenza da ieri hanno raggiunto l’80% mentre altre, soprattutto in provincia, dove intere classi hanno scelto la didattica a distanza». Stesso copione è stato comunque registrato nelle altre province pugliesi. (quotidianopuglia)