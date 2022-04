Carnevale di Manfredonia, presentazione della kermesse a livello internazionale

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/04/2022 – “Manfredonia protagonista alla BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO con Regione Puglia e WeAreinPuglia .

Come ho annunciato ieri in anteprima agli operatori del Carnevale, martedì 12 aprile presenteremo a livello internazionale l’edizione n.68 della kermesse. Non sveleremo solo le date e le principali novità di quest’anno, ma anche l’imprinting e la vision dati dall’Amministrazione comunale al nuovo percorso di valorizzazione e promozione economico, turistico e culturale di uno degli appuntamenti di punta della nostra città.