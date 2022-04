Il consiglio di Capello per Dybala: “Faccia un salto da Padre Pio”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 08/04/2022 – (tuttomercatoweb) Un consiglio a Paulo Dybala? “Faccia un salto da Padre Pio”. Firmato, Fabio Capello.

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’ex allenatore di Juventus e Roma risponde così a chi gli chiede suggerimenti per l’argentino, liberato a fine contratto: “Deve pregare di non farsi più male, è il suo solo problema. Tecnicamente non si discute, ma negli ultimi due anni ha avuto fastidi di ogni tipo”. Il vero consiglio. Ma non finisce qui, perché, oltre a un salto a San Giovanni Rotondo, Capello suggerisce un’altra strada alla Joya: “Se sta bene a Torino, può sfidare la Juve. Può proporle un contratto di un anno, rimettersi in gioco e dimostrarle quanto vale”. (tuttomercatoweb)