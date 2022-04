Manfredonia, “Villaggio dei Pescatori” diventa Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica

MANFREDONIA (FOGGIA), 08/04/2022- “Su proposta dell’ Assessore alla Polizia Locale, avv. Angelo SALVEMINI, che illustra la seguente relazione del Dirigente a.i. del Settore di STAFF II

PREMESSO che:



– la zona di residenza in oggetto, denominata “Villaggio dei Pescatori” è caratterizzata da un gruppodi n.8 palazzine, di cui n. 6 con n. 4 abitazioni per palazzina e n. 2 con n.6 abitazioni per palazzina, individuate con i civici dal n. 7 al n. 77 di Viale Kennedy:



– la zona residenziale di cui sopra è circoscritta in un più ampio sito di grande rilevanza turistica e paesaggistica, che annovera attrazioni tra le quali, il porto turistico “Marina del Gargano” la fontana “Piscitelli”, il Lungomare del Sole e la prospiciente zona pedonale di Corso Manfredi;



– con particolare riferimento al Porto Turistico di Manfredonia “Marina del Gargano”, all’interno del quale sono ubicate numerose attività commerciali e dotato di parcheggio a pagamento, occorre prendere atto del grande afflusso di gente (diportisti, personale dipendente, avventori ecc.) che si concentra nella zona e che utilizza, anche e soprattutto, lo spazio prospiciente le abitazioni dei residenti nel “Villaggio dei Pescatori” per parcheggiare le auto;



– in ragione di ciò, il “Villaggio” è spesso gravato dal traffico ordinario e straordinario che pone i residenti nella condizione di inquinamento ambientale a causa della eccessiva presenza di veicoli, lasciati in sosta in spregio delle basilari regole del codice della strada, determina potenziali problemi di ordine pubblico e impedisce l’accesso dei mezzi di soccorso nella zona;



– la modifica della destinazione dell’area in questione può essere oggetto di apposito provvedimento dell’amministrazione nelle more dell’adozione dello strumento di pianificazione del P.U.M.; VERIFICATO che i residenti della zona di viale Kennedy, privi di autorimessa, vivono forti disagi legati all’inquinamento ambientale, con ogni immaginabile conseguenza a causa delle ragioni premesse;



VERIFICATO, altresì, che nella zona vivono diverse famiglie con bambini e anziani per cui si rende necessario prevedere la circolazione veicolare dei residenti per le evidenti problematiche di ordine pubblico innanzi evidenziato;



CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende promuovere e tutelare le aree di particolare interesse storico, paesistico e ambientale, attraverso l’adozione di strumenti tesi a contenere il traffico veicolare e a preservare la qualità di vita delle persone ivi residenti;



RITENUTO opportuno individuare ai sensi del comma 8 dell’art. 7 D Lgs 30 aprile 1992 n 285, quale Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica, l’Area del “Villaggio dei Pescatori”, compresa tra i civici 7 e 77 del Viale Kennedy;



Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Giunta Comunale di determinarsi in merito.ì

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA

di approvare la proposta–relazione dell’Assessore sopra riportata ed in conseguenza:

1) di dichiarare, Zona di particolare rilevanza urbanistica (Zru), per le ragioni espresse in premessa, l’Area del cd “Villaggio dei Pescatori”, ricompresa tra i civici dal 7 al 77 del Viale Kennedy, come da evidenziata planimetria allegata;



2) di riservare ai residenti della medesima area, come sopra individuata, gli stalli di sosta a pagamento che si andranno a realizzare;



3) di subordinare la sosta negli stalli ai residenti della zona mediante l’esposizione di apposito permesso da rilasciarsi, previa richiesta, a cura del Comando di Polizia Locale;



4) di approvare le “Linee Guida per l’attribuzione di Permessi per la sosta riservata ai residenti di viale Kennedy”, come da allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.