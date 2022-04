Mattinata. Scomparsa Angelo Iaconeta, la famiglia: “Vi prego, vogliamo conoscere la verità”

StatoQuotidiano.it, 08 aprile 2022. “Le recenti storie giudiziarie insegnano che nulla in tale ambito risulta intangibile e che talvolta occorre aspettare che determinati cicli si esauriscano per conoscere almeno in parte la verità di certi accadimenti. Dopo quasi venti anni dalla misteriosa scomparsa di Angelo Iaconeta avvenuta nel Comune di Mattinata, ormai appare chiaro che una morte cosiddetta di ‘lupara bianca’ non possa essere stata perpetrata su un territorio controllato militarmente da aggregazioni criminali senza la loro mano o tantomeno il loro avallo o comunque la loro mera conoscenza che una simile azione si potesse concretare“. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Pierpaolo Fischetti del foro di Foggia, legale dei familiari di Angelo Iaconeta, già guardiano di uno stabilimento balneare di Mattinata (Foggia), uscito dalla sua abitazione alle ore 17 del 7 luglio 2003 e, da allora, scomparso nel nulla. LA STORIA Come riportato anni fa da un familiare: “Il 7 luglio, tranquillamente, dopo aver bevuto un caffè, sereno come sempre, ha preso la sua macchina e se ne è andato. Da quel momento il suo cellulare è sempre risultato spento”. Una settimana prima della scomparsa, verso le undici di sera, il giovane aveva fatto a pugni con il guardiano di uno stabilimento distante 200 metri da quello, dove Iaconeta lavorava, come riportano le cronache del tempo. Nel corso della rissa ad un certo punto erano stati sparati alcuni colpi di pistola. Iaconeta aveva confidato ai parenti che il suo avversario aveva tentato di sparargli, ma che lui era riuscito a strappargli la pistola dalle mani. L’uomo “non è mai stato interessato da nessun tipo di problema con la giustizia, né grave né meno grave”. “Che non si sia trattato di un caso di lupara bianca lo dimostrerebbe, secondo i parenti, il ritrovamento della sua Fiat Uno bianca, integra, in un bosco ad una cinquantina di metri da Mattinata, 45 giorni dopo la scomparsa”. “Gli amici di Iaconeta avevano suggerito di andare a cercare le ragioni della scomparsa nella sua vita privata”, come riporta chilhavisto.rai.it. LA RICHIESTA DEL LEGALE “Oggi i genitori i familiari e gli amici tutti di Angelo a fronte anche di annunciate e declamate collaborazioni con la Giustizia di alcuni esponenti di spicco di compagini criminali organizzate e fiduciosi nel nuovo vertice della direzione distrettuale antimafia territoriale ancora una volta fanno appello alle professionalità di chi è chiamato a tutelare gli interessi dello Stato di diritto affinché si prodighino con rinnovato vigore per la ricerca di elementi utili di questa scomparsa, la quale trascina a sé, e sin da principio, inconfessabili e scellerati patti tra chi per scelta ha scelto il male e chi per necessità si è avvalso di essi“, dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Pierpaolo Fischetti. “NUOVI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA”, L’APPELLO DEI FAMILIAR DI FRANCESCO ARMIENTO

IPOTETICA “LUPARA BIANCA” NEL GARGANO. I NOMI DELLE VITTIME.

Negli ultimi anni, tra i nomi di persone vittime ipoteticamente di “lupara bianca” (senza che vi sia, come detto, alcuna conferma, ipotesi o pista preferenziale) è possibile ricordare: Alessandro Ciavarella, scomparso l’11 gennaio 2009 a Monte Sant’Angelo; Francesco Libergolis, l’allevatore 41enne originario di Monte Sant’Angelo, legato (I grado per via paterna) alla famiglia mafiosa garganica e scomparso lo scorso 24 giugno 2010 (Focus scomparsa).

Dopo il ritrovamento lo scorso 6 luglio 2010 della Fiat Punto dell’uomo in località Selvaggio, in una zona fittamente boschiva di Vieste (con precisione nei pressi di una stradina interrotta per lavori in corso, dopo un bivio tra Vieste e Mattinata, verso un residence. In particolare si tratta della statale interna per Mattinata in un tratturo in località Paradiso Selvaggio, vicino all’omonima discoteca da tempo chiusa) i carabinieri operanti avevano intensificando le ricerche per ritrovare l’uomo, che tuttavia non fu mai più ritrovato.

Ancora, tra le persone scomparse nel nulla e per le quali si sono ipotizzati casi di “lupara bianca”: Salvatore Ranieri, 25 anni di Vieste, scomparso nel luglio 2003; Angelo Iaconeta, 37 anni di Mattinata, scomparso nell’agosto 2003; il citato Francesco Simone, di Mattinata, scomparso il 23 luglio 2009 a 25 anni; Angelo Tricarico scomparso dalla mattina del 22 agosto del 2013 a San Nicandro Garganico; Francesco Armiento scomparso il 27 giugno 2016 in agro di Mattinata; Gianluca Campanile, 34enne foggiano, scomparso l’1 dicembre 2016; Pasquale Notarangelo, il giovane di 26 anni – originario di Vieste-, del quale non si hanno più notizie dallo scorso 24 maggio 2017; Matteo Masullo, 30 anni, detto “Bacchettone” per il fisico snello, originario di San Marco in Lamis. L’uomo sarebbe stato visto l’ultima volta “la sera del 7 febbraio 2017 a Termoli”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it