Meteo Puglia, la primavera va in vacanza per il weekend e torna il freddo

FOGGIA, 08/04/2022 – (meteopuglia) Siamo vicini ad un nuovo cambio di tendenza proprio in questo weekend, esattamente il secondo del mese di aprile. Tutto ciò sarà dovuto ad un improvviso attacco di aria artica che punterà nuovamente l’Italia, approfittando di un breve break atlantico, con alta pressione che farà da blocco alle correnti umide permettendo invece la discesa di aria più fredda lungo i meridiani.

Nella giornata odierna di venerdì 8 aprile, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso al Nord e lungo i rilievi interni appenninici con qualche sporadica precipitazione ma debole ed isolata. Qualche fenomeno più presente sulle alpi, ma con quota neve su livelli medio-alti. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi. I venti soffieranno prevalentemente da sud-ovest deboli o moderati. Le temperature faranno registrare un aumento, con valori massimi oltre i 16/19 gradi un pò ovunque, con punte di 20/24 sull’adriatico e sulla Sicilia.

Durante la giornata di sabato 9 aprile, irromperà invece aria più fredda, anche se il calo termico si avvertirà solo a partire dal tardo pomeriggio ad iniziare dalle regioni nord-orientali. Inizialmente infatti, la giornata si presenterà con poche nubi al mattino al Centro-Sud, mentre qualche nube in più la ritroveremo al Nord, con le prime precipitazioni a partire sin dalla mattinata sulle alpi e sulel regioni nord-orientali. Il calo termico del pomeriggio favorirà anche un calo della quota neve, che si attesterà intorno ai 700 metri di alpi ed appennino settentrionale. Durante la notte il peggioramento avanzerà verso il Centro con piogge e nevicate anche a partire da quote medio-basse (circa 6/800 metri).

Il tempo poi peggiorerà anche al Sud dove durante la giornata di domenica 10 aprile ritroveremo molte nubi con piogge sul basso adriatico e qualche fiocco di neve intorno ai 700 metri, mentre man mano il tempo sarà intanto migliorato al Nord e via via anche al Centro. I venti tenderanno a provenire da occidente durante la giornata di sabato e da settentrione in quella di domenica con raffiche più forti sul medio-basso adriatico. Le temperature sabato resteranno ancora miti al Centro-Sud, in calo al Nord, mentre domenica saranno in forte calo al Centro-Sud e stazionarie al Nord, con valori dai massimi dai 7 ai 14/15 gradi su tutta l’Italia. (meteopuglia)