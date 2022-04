MANFREDONIA (FOGGIA), 08/04/2022 – Da Manfredonia alle meravigliose Isole Tremiti, con scalo a Vieste (con possibilità per l’utente di poter fruire della sola tratta Manfredonia-Vieste).

Manfredonia punta dritto al Metrò del mare. Questa mattina il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice è tornato a parlare del progetto in occasione dell’inaugurazione del museo Cultura del Mare. A distanza di qualche settimana dalla Conferenza dei Servizi che si è tenuta a Bari il sindaco ha voluto accelerare il progetto, tornano a parlare delle infrastrutture necessarie per collegare Manfredonia a tutti i centri di Capitanata, via terra e via mare col presidente della provincia Nicola Gatta presente all’inaugurazione.

“E’ necessario ripristinare strade e collegamenti per far arrivare le persone qui in tempi brevi”, ha spiegato il primo cittadino. Il Metró del Mare rappresenterà la novità turistica nell’estate del Gargano, dopo anni di tentativi, il servizio dovrebbe essere ripristinato con cadenza quotidiana dal mese di giugno sino a settembre.

Una nuova importante occasione per il rilancio e lo sviluppo turistico-economico di Manfredonia e del territorio, possibile grazie ad un emendamento nel bilancio provvisorio regionale proposto dal consigliere Gatta e sottoscritto anche dal consigliere regionale Campo. A giorni dovrebbe essere pubblicato il bando.

Il progetto dovrebbe consentire ai turisti di guardare il territorio da una nuova prospettiva ed ovviare anche al traffico ed alla difficoltà della viabilità interconnettendo il Gargano in maniera innovativa e green, come si spiega in un servizio di Tele Foggia. Manfredonia tornerebbe a essere un punto d’accesso per i collegamenti turistici di tutto il Gargano.