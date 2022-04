Rotice: “Manfredonia inizia finalmente a non voltare più le spalle al suo mare”

Un grazie particolare all’Associazione “Centro Cultura del Mare” per aver tutelato e valorizzato le migliaia di preziosi reperti appartenenti alla nostra identità e storia, indissolubilmente legata per sempre al mare. Cari giovani, il futuro di Manfredonia riparte da qui, ora, tutt’insieme. Ho voluto fortemente questo grande passo in avanti compiuto oggi, sono questi gli unici investimenti utili che vale la pena fare per lo sviluppo del territorio. Questa mostra è il primo prezioso scrigno aperto, ne seguiranno tanti altri. Manfredonia si apre al mondo”.