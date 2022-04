San Severo, omicidio in via Fortore. Muore uomo crivellato di colpi

SAN SEVERO (FOGGIA), 08/04/2022 – (gazzettadisansevero) Verso le ore 18.40 di oggi 8 aprile 2022, un uomo è stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco al corpo e al volto. Secondo il sito Teleblutv si tratterebbe del trentenne Salvatore Lombardi, già noto alle forze dell’ordine.

Il fatto è successo in viale Padre Matteo d’Agnone (via Fortore) nei pressi di un parchetto in zona adiacente al monumento delle Vittime del Dovere inaugurato qualche giorno fa. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo sarebbe stato avvicinato da uno o più uomini che hanno aperto il fuoco, sparando numerosi colpi al volto. La vittima è deceduta sul colpo. L’agguato potrebbe essere riconducibile a regolamento di conti. Sul luogo sono giunte le volanti del Commissariato di PS e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo. (gazzettadisansevero)