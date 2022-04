Seconda stazione di Foggia, presto nominati i commissari straordinari

FOGGIA, 08/04/2022 – (gazzettamezzogiorno) La commissione Trasporti della Camera ha approvato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che individua i commissari straordinari per un elenco di nuovi interventi strutturali.

In Puglia saranno commissariate opere come il nodo ferroviario Bari-Nord, il raccordo ferroviario fra la stazione di Brindisi e l'aeroporto del Salento, il completamento delle infrastrutture nel porto di Brindisi e il secondo lotto della statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca. «Nel parere che ha accompagnato l'approvazione del decreto, abbiamo già individuato i prossimi interventi necessari a migliorare la mobilità in Puglia: parliamo della stazione ferroviaria di Foggia Cervaro (la seconda stazione: ndr) che permetterà di risparmiare ulteriori 15 minuti nel tragitto verso la Campania» dichiarano i deputati Emanuele Scagliusi e Diego De Lorenzis (M5S).