Antonio Castriotta a Iraldo Colicelli: “Sono un grande tifoso del Donia, ma non ho alcun ruolo nella società”

Manfredonia, 08 aprile 2023. Come si dice “il lupo perde il pelo ma non il vizio“, ancora una volta sotto mentite spoglie.

Come già accaduto in passato, a seguito della pubblicazione di un articolo giornalistico a mia firma, nel quale, oltre ad evidenziare l’ottimo lavoro rappresentato dalla posa in opera del terreno di gioco che ha “ulteriormente amplificato la bellezza del nostro stadio”, si chiedeva al legale rappresentante della Manfredonia Miramare, di precisare, se per la disputa dell’eventuale playoff, l’intero impianto di fuoco fosse disponibile.

Eccoti l’ennesimo comunicato irrispettoso per chi, come il sottoscritto, legittimamente e senza offese cerca di fare informazione e soprattutto fornire delle risposte alle domande che giornalmente i tifosi e non si pongono.

In primis, si precisa che, il sottoscritto, non è il comunicatore del Manfredonia Calcio 1932, diversamente, tale ruolo, sarebbe stato ufficializzato sulla pagina facebook della omonima società. Se così fosse stato, avrei smesso di scrivere per la testata giornalistica per la quale collaboro.

E’ vero, sono un grande tifoso del Manfredonia Calcio a differenza di tanti che vorrebbero farlo credere ma non lo sono. Ciò nonostante, in tutti questi anni, non ho mai perso la mia obiettività ponendo quasi sempre domande “scomode”a Mister, Presidenti e Dirigenti. Ecco, tornando al Lupo, è davvero desolante leggere della richiesta al Sig. Di Benedetto, presidente del Manfredonia Calcio: “di prendere provvedimenti nei confronti di questa ridicola situazione“.

Quali sarebbero i provvedimenti? Ne vuole suggerire qualcuno, vista l’esperienza maturata in tal senso? Il sottoscritto, non è mai stato alla ricerca di un posto al sole, infatti, dovrebbe sapere lei e chi probabilmente le ha vergato il comunicato, che da anni frequento stabilmente la scogliera dell’Acqua di Cristo di Manfredonia che, peraltro, per essere veramente innamorato della mia città, ho contribuito a valorizzare con i miei numerosi video.

Quello che avrebbe dovuto fare, se mi consente, era semplicemente rispondere alla mia domanda: “Lo stadio Miramare sarà usufruibile, quindi con il pubblico presente, per l’eventuale playoff che dovrebbe disputare il Manfredonia Calcio?”.

Non ho letto alcuna risposta ma solo dichiarazioni autoreferenziali che non sciolgono in alcun modo i dubbi che i tifosi e la città intera si pongono. Per il futuro prima di denigrare, si ricordi, anche se il mio giornalismo non è di suo gradimento ivi compreso il suo staff di comunicazione che sono un giornalista che si esprime nella piena libertà di pensiero. Quella libertà che a qualcuno da terribilmente fastidio ma dovrà farsene come lei una ragione.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 08 aprile 2023.