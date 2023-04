Associazione Antigone: il carcere di Foggia tra i sovraffollati d’Italia

Rende complesso il lavoro degli operatori, cosa che ha una ricaduta negativa anche sui detenuti. A fine marzo erano 56.605 i detenuti. 2.477 le donne e 17.676 gli stranieri, rispettivamente il 4,4% e il 31,2% dei presenti. Se per le donne questo è un dato ormai stabile negli anni, per gli stranieri negli ultimi anni si è assistato ad una contrazione delle presenze in carcere, al netto di un aumento delle persone che vivono nel paese.