Foggia, una Pasqua felice: riaperta la corsa al terzo posto

StatoQuotidiano.it, Foggia, 8 aprile 2023 – Il Foggia, nel sabato pasquale, sconfigge il Giugliano allo Zaccheria, per 3-0 nel terzultimo turno della stagione regolare del campionato di calcio di Serie C, girone C, con una prestazione autoritaria e nell’uovo trova tre punti preziosi che la issano al quarto posto, a quota 58 punti, ad una sola lunghezza di distanza dal Pescara di Zeman, clamorosamente sconfitto per 3-0 a Taranto.

Delio Rossi al debutto interno, dopo tanti anni, arriva con i 3 punti pesanti del match di Messina e spera di continuare nel cammino positivo per rincorrere il miglior piazzamento possibile in chiave play off. Il Giugliano, dal canto suo, prova ad entrare nella griglia per gli spareggi promozione. Nelle formazioni iniziali, il tecnico riminese (orfano di Di Noia, Vacca e Di Pasquale) sceglie gli stessi undici di 7 giorni fa, ad eccezione del rientrante Petermann per Odjer. Mister Di Napoli, senza gli appiedati Scognamiglio e Rizzo, propone un 4-3-1-2- con Di Dio ad agire alle spalle della coppia offensiva Salvemini-Sorrentino.

Standing ovation per Delio Rossi in avvio. In cronaca, il Foggia ha un ottimo impatto con il match e dopo un tentativo velleitario di Petermann nei primi secondi di gioco, al 8′ passa già in vantaggio. Lancio di Petermann per Costa, suggerimento per Ogunseye che da due passi deposita in rete. Quota 10 sigilli per il possente centravanti italo-nigeriano. Salvemini dalla distanza, al 9′, deviazione in corner. Un minuto dopo, Thiam si rifugia in corner su colpo di testa di Sorrentino. Si assiste ad un Foggia ben messo in campo, che concede poco ai campani e detta i ritmi di gara. Al 17′ calcio d’angolo di Costa per la zuccata di Leo, che trova la respinta della retroguardia ospite. Gladestony, al 23′, dal limite dell’area, chiama al grande intervento Thiam, il portiere si distende e respinge. Il Giugliano alza il baricentro. Rondinella pesca con un cross Sorrentino, palla alta sulla traversa. Traversone di Garattoni, al 25′, per Iacoponi ma il colpo di testa del folletto rossonero risulta impreciso. Dialogo tra Petermann e Leo, al 29′, sul cui tracciante Costa tenta l’incornata, sfera a lato. La partita si fa via via più equilibrata, con il Giugliano che prende qualche metro in più sul rettangolo verde. La frazione si spegne con due gialli tra le file dei padroni di casa per Schenetti e Frigerio. Un solo minuto di recupero e duplice fischio con giocatori a ristorarsi sul parziale di 1-0 per il Foggia sul Giugliano.

Le ostilità riprendono con gli stessi protagonisti sul terreno di gioco. Squillo del Giugliano dal nulla. Al 55′ grande occasione per gli ospiti. Salvemini si gira perfettamente e si crea lo spazio per il tiro mancino che timbra la traversa. Peralta, al 56′, prende il posto di un Iacoponi apparso sottotono. Ancora Salvemini si mette in mostra, trovando la deviazione di Kontek e i guanti di Thiam. Tiro di Ogunseye, al 61′, palla fuori alla sinistra di Viscovo. Rischio per i satanelli con la deviazione di Kontek, che rischia l’autogol, sulla conclusione di Salvemini . Le “tigri” spingono alla ricerca del pareggio e si lasciano preferire nello scorcio centrale della ripresa. I locali tengono botta e trovano l’episodio, al 66′, che indirizza il match. Cross verso Schenetti, filtrante verso Frigerio che viene steso da Biasiol, rigore sacrosanto. Petermann dal dischetto, tira centralmente, batte Viscovo al 67′ e fa 2-0. Per i gialloblù è notte fonda, al 69′ per l’espulsione di Di Dio per fallo su Frigerio. I rossoneri mettono definitamente in ghiaccio la gara. Costa al 77′ trova a rimorchio Frigerio, piazzato preciso dell’ex Milan che cala il tris. Girandola di cambi. L’incontro ha pochissimo ancora da dire. Gestione ed accademia della squadra dauna, che sfiora il poker ancora con Ogunseye, che lascia tra gli applausi il posto a Beretta, poco dopo. Nei 5′ di recupero, grave ingenuità di Garattoni che si fa espellere e salterà l’importante gara di Catanzaro. I titoli di coda sanciscono la “vendetta” calcistica del match di andata e regalano all’ambiente foggiano una rinnovata serenità ed un nuovo entusiasmo, in vista del rush finale del torneo.

Tabellini

Foggia: Thiam, Garattoni, Rizzo, Kontek, Schenetti, Ogunseye (84′ Beretta), Leo, Petermann (79′ Odjer), Frigerio (79’Bjarkason), Costa, Iacoponi (56′ Peralta). All. Rossi.

Giugliano: Viscovo, Felippe, Poziello C., Salvemini(74′ La Monica), Oyewale(59’Iglio), Zullo, Gladestony, Sorrentino(74’Piovaccari), Poziello R.(74′ Eyango), Rondinella (59′ Biasol), Di Dio. All. Di Napoli

Reti: 8′ Ogunseye, 67′ Petermann rig., 77′ Frigerio

Espulsi: Di Dio, Garattoni

Ammoniti: Gladestony, Schenetti, Frigerio

Arbitro: sig. F. Pirrotta (Barcellona Pozzo di Gotto).

Assistenti: sigg. A.Torresan (Bassano del Grappa), F.Romano (Isernia).

A cura di Antonio Monaco

Fotogallery ENZO MAIZZI: