Gli alunni dell’IC Perotto-Orsini ottavi nei Campionati Nazionali della Geografia 2023

FOGGIA, 08/04/2023 – Il 23 Marzo 2023, cinquantacinque alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “Perotto – Orsini”, guidati dalle Prof.sse Pasquina Tomaiuolo e Rosa Tarantino, hanno preso parte ai Campionati Italiani della Geografia insieme ad altri 2000 studenti di tutta Italia.

L’evento ha rappresentato una “Grande festa della geografia” con l’obiettivo prioritario di diffondere la cultura geografica e sviluppare nelle giovani generazioni la riflessione sulla complessità del Mondo in cui viviamo, oltre a rafforzare l’importanza dello studio della disciplina nei curricoli di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La gara, individuale e online, ha avuto una durata di oltre tre ore e si è svolta con l’app Kahoot con cui gli studenti hanno affrontato ben 8 prove di diversa tipologia da 20 a 40 quesiti ciascuna, predisposti dal professor Riccardo Canesi, ideatore e promotore dei campionati.

I quesiti vertevano su temi di geografia fisica e antropica, carte, coordinate geografiche, luoghi da individuare, ambiente, geopolitica, diritti umani e bandiere. L’entusiasmo e l’impegno dei ragazzi, la favorevole accoglienza dell’iniziativa da parte di tutta la comunità scolastica in primis della Prof.ssa Elisa Catta, Dirigente Scolastica dell’IC Perotto Orsini, hanno permesso alla scuola di conquistare l’ottava posizione su ben 86 istituti nazionali di Scuola Secondaria di 1° grado partecipanti.

Un ottimo risultato considerando l’elevato livello di difficoltà dei quesiti proposti! Inoltre, tutti gli studenti partecipanti si sono resi protagonisti attivi nella salvaguardia dell’ambiente poiché la piccola quota versata per partecipare alla gara sarà utilizzata nella campagna “Rinverdi-Amo Marina” per la piantumazione di trenta alberi ad alto fusto tra cui due aceri canadesi in un’area colpita dall’eccezionale evento atmosferico verificatosi la scorsa estate a Marina di Carrara.