“Ma si hanno davvero le qualità per essere sindaci, assessori, o consiglieri?”

www.statoquotidiano.it, 08 aprile 2023 . Oggettivamente, per le vicende correlate all’Amministrazione comunale, ma è un’analisi riproponibile per qualsiasi contesto di potere: gli interventi cambiano, anche stucchevolmente, se da un lato o dall’altro, se all’opposizione o in Maggioranza. Se sindaci, segretari, in Regione o consiglieri comunali.

In un caso “vergogna, vergogna”, in un altro: “abbiamo fatto un grande lavoro, nel rispetto della normativa”.

Il vero dato allarmante è: la qualità, il livello qualititativo nello svolgimento del ruolo. Altrimenti detto: la capacità di chi è in politica, di chi ha fatto di tutto per essere eletto o ricoprire una mansione, di essere realmente utile allo sviluppo di una comunità. Utile a qualcosa. A prescindere dal presente, dal futuro, dall’essere di centrodestra, di centrosinistra, di centro, anarchici, civici, o 5 Stelle.

Quindi, in conclusione, superando le diatribe personali, i dispettucci e il tifo da stadio (calcio e politica hanno analogie, da questo punto di vista), cosa si fa realmente per ogni singolo settore correlato allo sviluppo di una città? Soprattutto: chi è stato insignito di un ruolo ha realmente la capacità per poterlo fare, o si trova in quella posizione molto spesso per pacchetti di voto, per questioni di casta, di famiglia, avendo difficoltà a comprendere anche dove si trova?

La qualità, le capacità, la loro assenza, questo è il vero dato che dovrebbe allarmare tutti, al di là degli scontri personali, con posizioni che cambiano spesso al cambiar di una casacca o di una poltrona.

Ricordate gli annunci e le indicazioni della campagna elettorale? E’ possibile parlare oggi, con dati oggettivi, di sanità, dell’occupazione, della pesca, delle zone industriali, dei nuovi comparti edificatori, del personale del Comune di Manfredonia, delle attività della Polizia locale, del servizio per il recupero degli animali randagi, etc. etc., etc., illustrando le varie attività fatte, quelle ancora in atto, del futuro, ricordando che a Manfredonia dopo decenni non si è ancora riusciti a dare alla città una zona verde, una cartellonistica adeguata, un ingresso – da Nord a Sud – senza fossi e buche e con luci? Una gestione del traffico consona a una città svillupata?

“Manco le basi del mestiere te ricordi, ma che c…. Alfio“, come soleva dire il buon Mario Brega in un film di Verdone. Almeno le basi. Almeno queste.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it