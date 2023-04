Manfredonia, rimossi 400mila kg di rifiuti abbandonati di ogni genere

Come informa Giuseppe Basta , vicesindaco ed Assessore al ramo, le zone in questione divenute vere e proprie discariche a cielo aperto, sono state bonificate (anche con l’intervento di alcune ruspe) ed è stato ripristinato il decoro a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. L’Assessore Basta ricorda che l’abbandono di rifiuti costituisce reato per il quale sono previste multe “salate”, invitando i cittadini ad un maggior senso civico e rispetto per gli spazi pubblici che appartengono a tutti. Da qualche settimana l’Amministrazione comunale ha anche riattivato d potenziato il servizio di fototrappole per individuare e sanzionare l’indiscriminato ed incivile comportamento dell’abbandono rifiuti.