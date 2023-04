Riccardi: “Rotice ha finalmente deciso di contrattualizzare la posizione del suo addetto stampa”

(nota stampa). “Il sindaco di Manfredonia ha finalmente deciso di formalizzare la posizione del suo addetto stampa abusivo dopo ben 495 giorni di presenza non autorizzata. Tuttavia, la situazione è stata accolta con ilarità, considerando che un individuo senza alcun contratto abbia potuto occupare un ruolo di primo piano nella pubblica amministrazione per così tanto tempo. È davvero vergognoso che nessuno abbia fatto nulla per impedirlo.

Nonostante i continui solleciti dei consiglieri di opposizione, tutti gli organi preposti, compresi i dirigenti comunali ed il segretario generale, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), non hanno ritenuto necessario assumere alcuna iniziativa. E questo non sorprende, poiché in un’amministrazione dove chi a vario titolo occupa ruoli impropri sembra essere la regola, l’addetto stampa abusivo è solo la punta dell’iceberg.

Le domande che sorgono spontanee sono molte: come ha fatto questo soggetto a occupare uffici, mezzi e strumenti della pubblica amministrazione senza un contratto che ne definisse ruoli e compiti? Come ha fatto ad interloquire con soggetti istituzionali a cui affidiamo grande credibilità, come uffici della Prefettura, della Questura, Carabinieri, Polizia di Stato, ministeri, imprenditori, cittadini…? Come ha fatto ad accedere ai dati sensibili della pubblica amministrazione, leggere atti riservati e delicati, senza alcuna autorizzazione?

Inoltre, l’abusivismo non è solo un’offesa alla legalità, ma anche alla dignità di chi cerca di svolgere il proprio lavoro con professionalità e correttezza. Non possiamo far finta che non esista questo problema a Manfredonia, dove sembra essere tutto permesso a patto di saperlo fare con discrezione.

Un sindaco che si vanta di combattere l’abusivismo e poi ce l’ha in casa propria è semplicemente ridicolo. Inoltre, che tipo di legalità è questa che legalizza l’abusivismo per i propri interessi?

È certo che gli abusivi di Manfredonia ne prenderanno nota, ringraziando il sindaco per il buon esempio che ha dato loro in questo anno e mezzo. È evidente che ormai la legalità con questa amministrazione si è ridotta semplicemente ad uno slogan”.