MANFREDONIA (FOGGIA), 08/04/2023 – La vicenda dello Stadio Miramare di Manfredonia è stata per mesi una telenovela, prolungatasi per i tifosi per insopportabili mesi.

I lavori per ripristinare il manto erboso e rendere la struttura idonea a disputare le partite in squadra sono a volte iniziati per poi bloccarsi bruscamente. Il nervosismo dei supporter sipontini è stato sempre più palpabile, visto che sono stati costretti a trasferirsi in altre cittadine, anche distanti, per seguire la loro squadra del cuore. Ora che i lavori sarebbero finalmente terminati sulla vicenda è intervenuto il presidente della SSD Manfredonia Miramare, Iraldo Collicelli, con una post su Facebok.

“La verità precede sempre le bugie e le calunnie. Alle chiacchiere preferisco i risultati. In tutti questi mesi, dove chiunque si è preso la briga di dire la propria senza un minimo di competenza e buonsenso, con pazienza sono stato in silenzio non perché non avessi nulla da dire (anzi…), ma perché abbiamo lavorato tanto e con sacrificio per portare un risultato importante alla città ormai in dirittura d’arrivo, restituendole lo Stadio Miramare con un campo di gioco omologato ed una struttura agibile.

Tante sono state le difficoltà tecniche sopraggiunte strada facendo rispetto allo stato in cui, da Avviso pubblico della Commissione Prefettizia, la struttura ci è stata consegnata; partendo dal precedente sottofondo inclinato e dai tre strati di tappeti sintetici, finendo con la totale inagibilità degli spalti, tutti fattori che hanno causato un notevole aumento dei tempi di conclusione lavori e costi, che ricordo, sono tutti a carico di un privato e nessuno per le casse pubbliche, al contrario di quanto avveniva in passato.



Piuttosto che lamentarci e perdere tempo in chiacchiere, neanche per un istante la SSD Manfredonia Miramare ha pensato di abbandonare il progetto (seppur vi erano le condizioni) e ci siamo prodigati per risolvere definitivamente le gravi problematiche tecniche (derivanti dal progetto di chi si vanta di averlo realizzato negli anni 2000), consegnando alla città una struttura all’avanguardia che diventerà un contenitore non solo sportivo (tappeto di gioco di ultima generazione e per professionisti), ma anche sociale e culturale aperto a tutti.

Nonostante tutto e tutti, in pochi mesi abbiamo portato a termine la ristrutturazione del Miramare, rispetto ad altre realtà che ad esempio, con fondi pubblici, hanno rivisto la conclusione lavori di uno stadio comunale dopo 7 anni. Forse questo storico risultato darà fastidio e scontenterà qualche detrattore che ha tempo da perdere. E’ priorità ed interesse della SSD Manfredonia Miramare, che ha concesso l’utilizzo gratuito della struttura al Manfredonia Calcio 1932, aprire celermente lo Stadio alla città e far svolgere i match”.