Turisti da tutta Italia e dal mondo per il Venerdì Santo a Vico del Gargano

www.statoquotidiano.it Vico del Gargano 08/04/2023 –tra cui una coppia proveniente addirittura dalla Corea del Sud per assistere alle processioni. Per la coppia non era la sua prima volta, questa era infatti la terza occasione in cui visitava la città durante la Pasqua.I coreani hanno dichiarato di essere rimasti molto colpiti dalla devozione e dalla passione con cui la comunità locale vive la Settimana Santa, definendola un’esperienza unica ed emozionante.Le processioni del Venerdì Santo a Vico del Gargano coinvolgono, e questo contribuisce alla continuità di una tradizione antica che anima le cinque confraternite del paese. I bambini, anche di età molto giovane, si impegnano per imparare i nuovi canti della Via Crucis.L’evento è stato un successo anche dal punto di vista dell’organizzazione e della partecipazione, dimostrando ancora una volta come Vico del Gargano sia una meta imperdibile per chi vuole vivere un’esperienza autentica e profonda.