E’ tempo di consultazioni elettorali in Capitanata, la chiamata al voto del prossimo giugno interesserà diversi comuni della provincia di Foggia, tra i quali San Severo, Manfredonia, Torremaggiore, San Giovanni Rotondo, Apricena.

Centri importanti, quattro dei quali – San Severo, Torremaggiore, Apricena e San Giovanni Rotondo, sono amministrati da Sindaci molto popolari nelle rispettive comunità.

La città di Lucera sarà chiamata al voto l’anno venturo, ma i primi rumors danno per certa la candidatura, la terza, per Antonio Tutolo, attualmente consigliere regionale eletto nella lista Con di Michele Emiliano, poi passato al Gruppo Misto, mentre altri rumors, danno candidato in Regione, sempre nel 2025, il meloniano Francesco Di Battista, già consigliere comunale a Lucera.