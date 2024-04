Cordoglio e lutto cittadino a Manfredonia: la comunità piange la morte di 2 giovani Carabinieri

Manfredonia. Manfredonia immersa nel cordoglio e nel dolore mentre piange la scomparsa del maresciallo Francesco Pastore, sipontino di 25 anni, e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27, portati via a causa di un tragico incidente sulla statale che collega il Comune di Eboli a quello di Campagna. Questo mentre un terzo carabiniere, il maresciallo Paolo Volpe, è rimasto gravemente ferito.

Numerose le persone che si sono riversate presso la camera ardente allestita a Palazzo dei Celestini per rendere omaggio a Francesco Pastore, originario di Manfredonia. Tra fiori e candele, le lacrime di dolore si mescolano al senso di sgomento che pervade la città.

Per onorare la memoria del giovane maresciallo del centro sipontino, il Commissario Straordinario ha proclamato il lutto cittadino. Domani mattina, le attività della città si fermeranno per commemorare i loro sacrifici. Dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio, le strade saranno deserte mentre la città si unirà in un momento di silenziosa riflessione.

Per facilitare la commemorazione e garantire che il tributo ai due carabinieri possa svolgersi senza interruzioni, è stato imposto un divieto completo di circolazione, sosta e fermata di tutti i veicoli in alcune parti della città. Dalle ore 07.00 alle ore 14.00 del 9 aprile 2024, le strade intorno a Piazza Giovanni XXIII°, Via Arcivescovado, Corso Roma e Via Campanile saranno chiuse al traffico, ad eccezione di veicoli espressamente autorizzati.

Manfredonia è unita nel dolore, mentre la comunità si riunisce per commemorare la vita e il servizio dei due carabinieri caduti.

Le loro vite giovani e luminose resteranno un faro di speranza e di sacrificio per tutti coloro che li hanno conosciuti e amati. Che possano riposare in pace, sapendo di essere stati amati e rispettati da una città che non dimenticherà mai il loro coraggio e il loro impegno.