Foggia. Dalla Tariffa Oraria a quella Proporzionale. "Nuova direzione per la sosta a pagamento in città"

Foggia. La Giunta Episcopo ha presentato stamani una serie di misure rivoluzionarie riguardanti la gestione della sosta in città, con particolare attenzione al passaggio da una tariffa oraria a una tariffa proporzionale.

Tra i principali punti discussi durante l’incontro, spicca l’introduzione di uno sconto del 50% sugli abbonamenti annuali delle auto ibride, portando il costo da 550 a 275 euro. Un incentivo significativo per promuovere l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale.

Inoltre, è stato annunciato uno speciale riconoscimento sotto forma di sconto per coloro che hanno già sottoscritto un abbonamento per un’auto ibrida, con un’estensione della validità dell’abbonamento di 6 mesi senza costi aggiuntivi.

Una novità di notevole interesse è la scontistica progressiva per gli abbonamenti a gruppi di lavoratori sia del settore pubblico che privato, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel favorire la mobilità sostenibile per tutti i cittadini. Gli studenti non sono stati dimenticati: è stata istituita una tariffa annuale agevolata di soli 100 euro per gli abbonamenti alla sosta, al fine di supportare la comunità studentesca nella gestione dei trasporti.

Inoltre, per favorire anche la mobilità su due ruote, sono stati istallati 40 posti moto con uno sconto del 50% sulla tariffa standard del costo orario o dell’abbonamento.

La conferenza stampa, che si è svolta stamani nella Sala Giunta di Palazzo di Città, ha visto la partecipazione della Sindaca Maria Aida Episcopo, degli assessori Giulio De Santis e Daniela Patano, insieme al consigliere delegato alla sosta, Nicola Formica.

Presenti anche i vertici della società GPS, vincitrice del bando per la gestione della sosta tariffaria.

Queste misure, oltre a rappresentare un importante passo verso una gestione più equa e sostenibile della sosta in città, testimoniano l’impegno dell’amministrazione nell’ascoltare le esigenze della comunità e nel promuovere un ambiente urbano più vivibile e eco-friendly.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI