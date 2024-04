Foggia. E’ previsto per domani pomeriggio, martedì9aprile alle ore 15,00 in prima convocazione, il Consiglio comunale di Foggia.

Primo punto all’ordine del giorno, il riequilibrio finanziario con la presa d’atto del pronunciamento della Corte dei Conti. Accanto a questo un ordine del giorno a sostegno della proposta di legge “Voto dove vivo” per favorire l’esercizio del diritto di voto ai cittadini fuori sede.

Inoltre saranno discusse dall’assise municipale le mozioni relative: alla istituzione della Consulta per l’ambiente e per il verde pubblico e per la realizzazione di uno Sportello Europa. La mozione per la realizzazione del Palazzetto dello Sport e quella per la riduzione della TARI per le attività che producono o distribuiscono beni alimentarie che ne cedono a titolo gratuito parte agli indigenti. In discussione anche la mozione per l’immediato cessate il fuoco a Gaza.

Inoltre all’attenzione del Consiglio Comunale una serie di interrogazioni e interpellanze e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.