Le elezioni a Bari non subiranno ritardi, confermano fonti del Ministero dell’Interno al Foglio.

“È totalmente infondata e inesistente l’idea di posticipare a novembre le elezioni amministrative per il Comune di Bari già programmate per il prossimo giugno”. Questa è la chiara dichiarazione che arriva dagli uffici ministeriali, stabilendo che il processo per eleggere il successore di Antonio Decaro (Pd) rimane fissato per l’otto e il nove giugno.

Le stesse fonti spiegano che “il lavoro della commissione di accesso non interferisce in alcun modo con lo svolgimento delle operazioni elettorali”.

Dal Ministero dell’Interno si fa notare che “gli accertamenti della commissione, avviati per verificare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nel comune, hanno una durata di tre mesi, con la possibilità di una proroga di altri tre”.

Lo riporta l’Ansa.