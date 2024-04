MANFREDONIA (FOGGIA) – In conseguenza della tragica dipartita del Maresciallo dei Carabinieri Pastore Francesco si rende opportuna la proclamazione del lutto cittadino

Le esequie del Maresciallo Pastore saranno celebrate il giorno 9 aprile alle ore 10.00 presso la Cattedrale “San Lorenzo Maiorano”.

Ritenuto, pertanto, di dover adottare tutti i provvedimenti necessari a disciplinare la circolazione.

Il giorno 9 aprile 2024, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione, la sosta e la fermata di tutti le categorie di veicoli (escluso quelli espressamente autorizzati), con obbligo di rimozione forzata, sull’intera Piazza Giovanni XXIII°, Via Arcivescovado, nel tratto compreso tra via Tribuna e Corso Roma, Corso Roma, nel tratto compreso tra via Santa Chiara e via Campanile, Via Campanile, nel tratto compreso tra Corso Roma e via San Lorenzo.