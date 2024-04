Manfredonia accoglie i "Ladri di Carrozzelle": Musica, Spettacolo e Inclusività (FOTO - VIDEO)

Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Il 5 aprile, Manfredonia ha vissuto un evento straordinario con l’arrivo dei Ladri di Carrozzelle. Questo gruppo, famoso per la sua straordinaria capacità di comunicare attraverso la musica e lo spettacolo, ha portato la sua energia e il suo messaggio positivo nella città, regalando a tutti un’esperienza unica e indimenticabile.

Il legame che si è sviluppato tra i Ladri di Carrozzelle e Manfredonia è speciale e profondo. Monica Mantovano, promotrice dell’evento, con emozione rivela che la loro presenza è un dono, frutto di un rapporto di stima reciproca. La giornata del 5 aprile è stata densa di emozioni e significato, con due spettacoli in programma: uno al mattino dedicato alle scuole e alle associazioni, e uno serale aperto al pubblico su invito. L’entusiasmo suscitato dalla notizia della loro venuta ha riempito rapidamente le platee, testimoniando l’attesa fervida di questo evento.

Attraverso la musica e lo spettacolo, i Ladri di Carrozzelle hanno portato un messaggio potente e innovativo sulle diverse abilità. Con leggerezza, autoironia e tanto impegno, hanno trasmesso ottimismo e buonumore, sfidando i pregiudizi e aprendo nuove prospettive sul concetto di disabilità. Questo è stato il cuore dell’evento: diffondere una visione nuova e inclusiva, capace di abbattere barriere e di celebrare la diversità.

Tuttavia, l’evento non è stato solo un momento di svago e spettacolo. È stata anche un’occasione per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che la città di Manfredonia affronta. Monica Mantovano ha sottolineato la necessità di un “reset totale” della mentalità cittadina, affinché possa diventare un luogo culturalmente aperto e accogliente per tutti.

In questo contesto, Monica Mantovano ha ringraziato calorosamente tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario, dai Ladri di Carrozzelle stessi al sostegno prezioso del compagno di vita e di tutti coloro che hanno offerto il loro contributo. Un ringraziamento speciale è andato anche alla cittadinanza di Manfredonia, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, dimostrando ancora una volta il suo spirito di accoglienza e solidarietà.

L’evento dei Ladri di Carrozzelle è stato un momento di gioia, di condivisione e di riflessione per tutta la comunità di Manfredonia. È stata un’opportunità unica per abbracciare la diversità, celebrare le potenzialità di ogni individuo e costruire insieme un futuro più inclusivo e solidale.

FOTOGALLERY