Foggia. Con recente ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Manfredonia, è stato ordinato la sospensione del mercato settimanale previsto per il 9 aprile 2024.

Si fa rifermento alla precedente ordinanza n.23 dell’08.04.2024, con la quale è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno 9 aprile 2024, giorno in cui saranno celebrate le esequie del Maresciallo Francesco Pastore, giovane carabiniere di Manfredonia, tragicamente scomparso, insieme ad un suo collega, Appuntato scelto Francesco Ferraro, a seguito di un incidente verificatosi durante l’espletamento del loro servizio.

“Tale drammatico evento ha suscitato profonda commozione in tutta la cittadinanza e colpito l’opinione pubblica nazionale, con la partecipazione commossa al cordoglio dei familiari di tutte le istituzioni del nostro Paese; la celebrazione delle esequie previste per la giornata di domani richiede misure organizzative sotto il profilo della sicurezza e dell’ ordine pubblico, tenuto conto del prevedibile elevato afflusso di persone in città, oltre che per la partecipazione alla cerimonia religiosa di numerose autorità”.