Margherita di Savoia. E’ stato avvistato nei pressi di Margherita di Savoia un grosso esemplare di cinghiale. Visto per la prima volta nella città salinara nel pomeriggio di sabato sei aprile nei pressi di Via Barletta.

Continuano gli sconfinamenti nell’abitato di questi animali in cerca di cibo.

In questo caso l’esemplare è solo e cammina sulle rive delle spiagge dove è stato avvistato in diversi altri luoghi nei giorni scorsi. I cinghiali generalmente possono essere impauriti nell’incontro con gli esseri umani e tendono ad allontanarsi da soli: offrirgli un via di fuga è il modo migliore per evitare uno scontro diretto in cui posso o risultare molto pericolosi.

Quando impauriti o in presenza di cuccioli per spirito di protezione, possono attaccare l’uomo forti di una muscolatura possente.Ci segnalano nella giornata di domenica ancora un avvistamento, ma stavolta nelle zone verso Trinitapoli e Zapponeta.

Michele Mininni