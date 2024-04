Mattinata. Spaventoso incidente stradale nel pomeriggio a Mattinata, in via Chicco.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, una donna alla guida di una Opel Corsa è uscita fuori strada per cause in via di accertamento.

L’auto ha prima urtato contro un muretto per poi terminare la propria corsa in un terreno nell’area, sita in zona Caserma della locale Stazione dei Carabinieri, appartenente al Comando Compagnia di Manfredonia.

La donna alla guida non avrebbe riportato ferite.

Sul posto i sanitari del 118.

