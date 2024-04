Manfredonia. “Ho appena appreso la notizia del violento incidente stradale avvenuto questa notte nei pressi di Campagna nel Salernitano nel quale durante un servizio di controllo del territorio a tutela dei cittadini hanno perso tragicamente la vita due giovani Carabinieri pugliesi: l’appuntato Francesco Ferraro, 27enne, e il maresciallo Francesco Pastore di 25 anni, quest’ultimo originario di Manfredonia“.

“Addolorato per il grave lutto che ha colpito sia le famiglie dei giovani deceduti che l’Arma dei Carabinieri, partecipo la vicinanza mia e dell’intera Arcidiocesi alle famiglie nel dolore e all’Arma dei Carabinieri, veramente ‘Benemerita’, per quel suo prezioso servizio prestato a difesa dello Stato e dei cittadini. Assicuro la mia preghiera di suffragio per i giovani estinti, entrambi di nome Francesco, e quella di tutta la Chiesa che è in Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo”.

Lo dice in una nota odierna p. Franco MOSCONE crs arcivescovo.