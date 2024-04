Peronospora, Lamedica e Di Virgilio (FdI): "Grazie al lavoro di FdI gli agricoltori di Torremaggiore possono ottenere gli aiuti"

Torremaggiore. “Se Torremaggiore è presente nel decreto attuativo che prevede risarcimenti verso chi ha subito danni derivanti dalla peronospora è merito di Fratelli d’Italia”.

Lo affermano il coordinatore cittadino del partito, Michele Di Virgilio, e la capogruppo in Consiglio comunale, Anna Lamedica, che spiegano: “Questo risultato è il frutto di un percorso caratterizzato dal confronto con gli agricoltori che, come Fratelli d’Italia di Torremaggiore assieme all’On. Giandonato La Salandra, abbiamo inteso mettere in atto negli scorsi mesi. La peronospora ha pesantemente colpito i viticoltori torremaggioresi.

Oggi si può accedere ai ristori, presentando domanda ai Centri di Assistenza Agricola entro il 19 aprile, e lo si può fare con criterio poiché, fortunatamente, l’impegno del Governo Meloni è quello di abbandonare le politiche dei finanziamenti a pioggia per risarcire chi ha subito effettivamente un danno.

Spiace dover rilevare che il Comune di Torremaggiore non abbia provveduto ad istituire l’ufficio agricoltura che sarebbe un punto di riferimento imprescindibile per gli agricoltori del nostro territorio. Una delle tante carenze del centrosinistra che ha disamministrato Torremaggiore e che, come centrodestra, ci impegniamo a colmare se avremo l’opportunità di governare la città dal prossimo giugno”, concludono Lamedica e Di Virgilio.