Ultim'ora. Bomba a Marino gioielli in pieno centro a San Giovanni Rotondo (FOTO)

San Giovanni Rotondo. Tentata rapina in serata a San Giovanni Rotondo.

Ignoti hanno tentato di fare saltare il vetro blindato di Marino Gioielli, in pieno centro, ma il colpo è fallito. Due persone hanno piazzato una bomba all’esterno dell’attività provando a fare saltare il vetro blindato. Ma nonostante i danni riportati il colpo è fallito e i due malviventi si sono dileguati per le stradine del centro storico.

Sul posto i Carabinieri del locale Comando Compagnia. Proseguono le indagini.

L’esplosione ha seminato il panico tra la folla. Nessuno è rimasto ferito. Illeso anche il titolare della gioielleria che poi è stato visitato dal personale sanitario del 118. Ingenti i danni subiti dal negozio.

“Sono turbato e sgomento – dichiara il sindaco Michele Crisetti -. Ero in riunione quando sono stato avvertito dell’accaduto e mi sono precipitato giù davanti alla gioielleria. Ci sono stati momenti di panico. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma si è rischiato grosso. È qualcosa di assurdo. Devo sottolineare il grande impegno di vigili del fuoco e carabinieri intervenuti in pochi minuti. Sono ora al lavoro per cercare di risalire ai delinquenti autori di tale gesto”. Lo riporta l’Ansa.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro storico cittadino potrebbero aver ripreso la fuga di chi ha piazzato l’ordigno.

fotogallery STATOQUOTIDIANO.IT