Tragedia all’asilo nido, bimba di 6 mesi muore nella culla nel teramano

TORANO NUOVO (TERAMO) – Un dramma si è consumato ieri pomeriggio in un asilo nido di Torano Nuovo, in provincia di Teramo, dove una bimba di soli sei mesi è stata trovata priva di vita dalle educatrici. La piccola, stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essere vittima di un caso di “morte in culla”, ma sarà l’autopsia, già disposta dal pubblico ministero di turno, a chiarire le cause del decesso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.30, quando una delle educatrici, durante un giro di controllo, ha notato che la bambina, distesa nella culla, non respirava. Immediate le operazioni di soccorso: è stato allertato il 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione, ogni sforzo si è rivelato vano.

La salma della piccola è stata successivamente trasportata all’ospedale di Sant’Omero, a disposizione dell’autorità giudiziaria per i necessari accertamenti. Sulla vicenda sono ora al lavoro i Carabinieri, che stanno indagando per fare chiarezza su quanto accaduto.

Il caso ha scosso profondamente la comunità locale, e mentre si attende l’esito dell’autopsia, cresce la solidarietà verso la famiglia della piccola vittima e il personale dell’asilo, impegnato in un doloroso momento di emergenza.