C’è un momento, in certe situazioni, in cui il disagio supera la semplice attesa e si trasforma in qualcosa di più profondo: frustrazione, paura, senso di impotenza. È quello che ha vissuto Gaetano Cannito, di Manfredonia, rimasto bloccato per oltre due ore e mezza lungo l’A14, nei pressi dell’uscita di Vasto Sud, mentre rientrava da Reggio Emilia.

Il traffico scorreva a passo d’uomo, poi si fermava del tutto. Auto incolonnate per chilometri, motori accesi, nessuna possibilità di uscire. “Non potevamo neanche scendere dalle macchine – racconta – sembrava di essere sequestrati”.

All’origine del caos, la riattivazione della frana di Petacciato, un fenomeno noto ma tornato a far paura dopo le piogge degli ultimi giorni. La chiusura del tratto autostradale tra Vasto Sud e Termoli ha inevitabilmente riversato il traffico sulle uscite disponibili, trasformando un’emergenza naturale in un incubo per migliaia di automobilisti. Eppure, ciò che più ha colpito chi era in coda non è stato solo l’evento in sé, quanto la gestione dell’emergenza. Arrivati finalmente al casello, infatti, le auto hanno dovuto comunque fermarsi, pagare, attendere l’apertura della sbarra. Un passaggio che, in una situazione già al limite, ha finito per rallentare ulteriormente il deflusso.

“È stato assurdo – continua Cannito – invece di farci uscire velocemente, ci hanno trattenuti ancora. Poi ci hanno indirizzati su strade secondarie completamente intasate, con macchine ferme e persino in panne”. Il risultato? Una rete viaria paralizzata, tra provinciali e statali incapaci di assorbire una mole così grande di traffico. Famiglie con bambini, lavoratori, mezzi pesanti: tutti intrappolati nello stesso imbuto. Ma c’è anche un altro aspetto, forse ancora più inquietante: la sicurezza. “In quelle condizioni – sottolinea – bastava poco per trasformare tutto in tragedia. Se fosse successo un incendio, cosa avremmo fatto? Eravamo bloccati, senza via di fuga”.

Parole che riportano alla mente altri episodi in cui code interminabili si sono trasformate in situazioni di pericolo reale. Ed è proprio questo il punto: nelle emergenze, ogni decisione pesa. Da qui nasce una domanda che resta sospesa, e che molti automobilisti si stanno ponendo: era davvero necessario mantenere attive le procedure ordinarie dei caselli, con pagamento e sbarre abbassate, anche in una situazione eccezionale come questa?