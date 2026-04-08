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Home // Cronaca // A14, sospeso il divieto per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud

A14 DIVIETO A14, sospeso il divieto per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud

Il provvedimento, valido dalla mezzanotte fino alle 9 circa, è stato adottato in considerazione delle condizioni regolari del traffico, che al momento non registrano disagi significativi

A14, sospeso il divieto per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud

A14, sospeso il divieto per i mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Focus //

Autostrade per l’Italia, in accordo con le autorità competenti, ha disposto la sospensione del divieto di transito per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate nel tratto dell’A14 tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari. Il provvedimento, valido dalla mezzanotte fino alle 9 circa, è stato adottato in considerazione delle condizioni regolari del traffico, che al momento non registrano disagi significativi.

Rimangono invece attive le chiusure dei tratti Vasto sud-Termoli in direzione Bari e Poggio Imperiale-Vasto sud in direzione Pescara, a causa del movimento franoso di Petacciato, in Molise, che continua a richiedere attenzione e monitoraggio tecnico.

Lo riporta ansa.it.

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