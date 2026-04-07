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Home // Mi ritorni in mente // Addio a Mircea Lucescu: il calcio perde un maestro, aveva 80 anni

CIAO MIRCEA Addio a Mircea Lucescu: il calcio perde un maestro, aveva 80 anni

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Mircea Lucescu, storico allenatore romeno ed ex commissario tecnico della nazionale

Lucescu allo Šachtar nel 2016.

Lucescu allo Šachtar nel 2016.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Mi ritorni in mente // Sport //

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Mircea Lucescu, storico allenatore romeno ed ex commissario tecnico della nazionale, morto all’età di 80 anni dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Negli ultimi giorni il tecnico era stato ricoverato in ospedale a Bucarest in seguito a un grave problema cardiaco, con un quadro clinico progressivamente aggravatosi fino alla notizia della sua morte.

Lucescu aveva lasciato da pochi giorni la guida della Romania, chiudendo il suo secondo mandato sulla panchina della nazionale dopo la sconfitta nel playoff mondiale contro la Turchia. Già durante il ritiro erano emerse forti preoccupazioni per il suo stato di salute: la federazione romena aveva infatti comunicato nei giorni scorsi un malore accusato dal tecnico prima di un allenamento.

A confermare ufficialmente la scomparsa è stata anche la Federcalcio romena, che ha salutato Lucescu come una “leggenda assoluta”, ricordandone non soltanto il valore tecnico, ma anche il peso umano e simbolico avuto per il calcio del Paese. Un tributo che restituisce la misura della sua eredità: quella di un allenatore capace di attraversare epoche, generazioni e campionati, restando sempre un punto di riferimento.

Nel corso della sua lunga carriera, Mircea Lucescu ha lasciato il segno in Romania, in Turchia, in Ucraina e anche in Italia, dove ha allenato club come Inter, Brescia, Pisa e Reggiana. Tecnico colto, innovatore, uomo di calcio totale, è stato uno degli allenatori più riconoscibili e rispettati del panorama europeo.

La sua scomparsa chiude una pagina importante della storia del calcio internazionale. Resta il ricordo di un maestro della panchina, di un uomo che ha saputo insegnare calcio ben oltre i moduli e i risultati, diventando per molti un modello di competenza, carisma e dedizione assoluta.

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