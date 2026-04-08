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Home // Cronaca // Auto prende fuoco all’improvviso a Foggia: attimi di paura in strada, coinvolto un altro veicolo

PAURA FOGGIA Auto prende fuoco all’improvviso a Foggia: attimi di paura in strada, coinvolto un altro veicolo

Alla guida una giovane donna che, accortasi delle fiamme, è riuscita ad allontanarsi in tempo

Accoltellamento via Arpi Foggia, Centra e Traiano: "Il problema è sociale: più sicurezza e responsabilità condivisa"

POLIZIA LOCALE foggia, immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Paura questa sera a Foggia, in via Monfalcone, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in strada.

Alla guida una giovane donna che, accortasi delle fiamme, è riuscita ad allontanarsi in tempo. Il rogo, però, si è propagato rapidamente, coinvolgendo anche un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

Scene di forte apprensione tra i residenti della zona, con il fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Ancora da chiarire le cause dell’accaduto. Fortunatamente non si registrano feriti. Lo riporta noifoggiaweb.

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