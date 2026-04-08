Paura questa sera a Foggia, in via Monfalcone, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in strada.
Alla guida una giovane donna che, accortasi delle fiamme, è riuscita ad allontanarsi in tempo. Il rogo, però, si è propagato rapidamente, coinvolgendo anche un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze.
Scene di forte apprensione tra i residenti della zona, con il fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.
Ancora da chiarire le cause dell’accaduto. Fortunatamente non si registrano feriti. Lo riporta noifoggiaweb.