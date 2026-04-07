Una svolta importante sul fronte delle multe per eccesso di velocità arriva dalla Corte di Cassazione. Secondo una recente ordinanza, le sanzioni rilevate tramite autovelox restano valide anche in assenza di formale omologazione, purché l’apparecchio sia stato regolarmente sottoposto a controlli di taratura e funzionamento.

Il caso nasce dal ricorso presentato da un’automobilista di Pescara, che aveva impugnato due verbali sostenendo proprio la mancata omologazione del dispositivo. In primo grado, il giudice di pace le aveva dato ragione, annullando le multe.

Diversa, però, la valutazione della Suprema Corte, che ha ribaltato l’esito della vicenda. Per i giudici, ciò che conta è l’affidabilità tecnica dello strumento: se l’autovelox risulta correttamente tarato e sottoposto alle verifiche periodiche previste, la sanzione è da ritenersi legittima.

L’ordinanza segna un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti e potrebbe avere effetti rilevanti su numerosi contenziosi ancora aperti. Per gli automobilisti, si restringono così i margini di opposizione basati esclusivamente sulla mancanza di omologazione formale. Lo riporta il tgcom24.com.