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PUGLIA LEGALITA' Beni confiscati, la Puglia riparte dalla legalità: finanziati 13 progetti di riuso sociale

Un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro, con l’obiettivo di trasformare luoghi simbolo del potere mafioso in spazi di inclusione, comunità e innovazione sociale

Beni confiscati, la Puglia riparte dalla legalità: finanziati 13 progetti di riuso sociale

Beni confiscati, la Puglia riparte dalla legalità: finanziati 13 progetti di riuso sociale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Sono 13 i progetti selezionati e finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito dell’avviso “Puglia Beni Comuni”, destinato al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro, con l’obiettivo di trasformare luoghi simbolo del potere mafioso in spazi di inclusione, comunità e innovazione sociale.

Le iniziative, distribuite in tutte le province pugliesi, spaziano dalla creazione di servizi socio-educativi e centri civici, fino a progetti di accoglienza per persone fragili, co-housing e supporto alla genitorialità. L’intento è quello di rigenerare i territori e rafforzare il welfare locale, restituendo alla collettività immobili sottratti alle mafie.

Durante la presentazione ufficiale, il presidente della Regione Antonio Decaro ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: “dove prima c’era il controllo criminale, oggi tornano apertura, inclusione e comunità”, ricordando anche il trentennale della legge 109/1996 che ha reso possibile il riuso sociale dei beni confiscati.

L’assessora regionale alla Cultura Silvia Miglietta ha evidenziato come questi interventi rappresentino un segnale concreto di cambiamento, capaci di attivare percorsi di rigenerazione urbana e sociale, coinvolgendo attivamente cittadini e terzo settore.

Tra i progetti finanziati spiccano spazi multifunzionali per i giovani a Foggia, centri per l’accoglienza di persone vulnerabili, strutture dedicate a donne vittime di violenza, anziani e persone con disabilità, oltre a iniziative legate all’innovazione sociale e alla sostenibilità.

Il programma coinvolge numerosi Comuni pugliesi e vede la collaborazione di realtà come ANCI, Avviso Pubblico e Libera, confermando l’importanza di una sinergia tra istituzioni e società civile per contrastare la criminalità e promuovere sviluppo.

Il messaggio che emerge è chiaro: i beni confiscati non sono solo immobili, ma luoghi simbolici che, attraverso l’impegno collettivo, diventano strumenti di riscatto e legalità.

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