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BILANCIO MANFREDONIA Bilancio Manfredonia, riaccertati i residui: verifica su crediti e debiti del 2025

Operazione tecnica in vista del rendiconto: controlli su esigibilità e correttezza contabile

Bilancio Manfredonia, riaccertati i residui: verifica su crediti e debiti del 2025

Comune di Manfredonia - Fonte Immagine: trmtv.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia procede al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi del settore Risorse umane e sviluppo economico, passaggio fondamentale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione 2025. Si tratta di un’operazione prevista dalla normativa contabile, che impone agli enti locali di verificare annualmente la consistenza dei crediti e dei debiti iscritti in bilancio. Nel dettaglio, l’attività consiste nel controllare se le somme ancora registrate come residui siano effettivamente esigibili o se debbano essere eliminate o reimputate agli esercizi successivi.

L’analisi riguarda diversi aspetti: la fondatezza giuridica dei crediti, la loro esigibilità, la permanenza dei debiti e la corretta imputazione contabile. Un lavoro tecnico ma essenziale per garantire la veridicità del bilancio. Tra gli esiti possibili dell’operazione ci sono l’eliminazione dei crediti inesigibili, la cancellazione dei debiti non più dovuti e la riclassificazione delle poste contabili non correttamente attribuite.

Particolare attenzione viene riservata ai crediti di dubbia esazione, per i quali è previsto l’accantonamento al fondo crediti, al fine di tutelare gli equilibri finanziari dell’ente. Al termine del riaccertamento, restano iscritti a bilancio solo i residui supportati da obbligazioni giuridicamente perfezionate e realmente esigibili alla data del 31 dicembre 2025. L’atto rappresenta quindi un passaggio tecnico obbligato, ma fondamentale per assicurare trasparenza e correttezza nella gestione finanziaria del Comune.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Bilancio Manfredonia, riaccertati i residui: verifica su crediti e debiti del 2025"

  1. Quando il tecnico sbaglia l’accertamento, quindi rende inveritiero il bilancio come spesso accade, a chi risponde? Ci sono le sanzioni? Applicatele!

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