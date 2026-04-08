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Home // Economia // C’è il tavolo tecnico a Grottaglie per Leonardo. “Se ci saranno cambiamenti, tutelare lavoratori”

LEONARDO GROTTAGLIE C’è il tavolo tecnico a Grottaglie per Leonardo. “Se ci saranno cambiamenti, tutelare lavoratori”

"Il futuro di Leonardo va tutelato, sotto la governance attuale e a salvaguardia dei livelli occupazionali"

Grottaglie: i lavoratori 'Leonardo' chiedono lo stop alle forniture belliche a Israele

Grottaglie, Leonardo' - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Economia // Foggia //

GROTTAGLIE – Tutelare i lavoratori e garantire la continuità produttiva. È questa la linea condivisa emersa al termine del tavolo tecnico permanente convocato dal sindaco Ciro D’Alò nell’aula consiliare del Comune di Grottaglie.

«Il futuro di Leonardo va tutelato, sotto la governance attuale e a salvaguardia dei livelli occupazionali», hanno sottolineato rappresentanti politici e organizzazioni sindacali presenti all’incontro.

Obiettivo del tavolo è definire una posizione unitaria a difesa dello stabilimento e dei lavoratori, in un momento particolarmente delicato per il gruppo. Alla riunione hanno partecipato anche i sindaci di Monteiasi e Monteparano, i consiglieri regionali Mino Borraccino, Giuseppe Fischetti e Annagrazia Angolano, insieme alle sigle sindacali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.

Al centro del confronto le trattative relative al possibile ingresso di un fondo estero nel capitale di Leonardo, una prospettiva che sta generando attenzione e preoccupazione tra i lavoratori e sul territorio.

Le parti hanno ribadito che eventuali cambiamenti societari dovranno garantire sicurezza occupazionale e continuità produttiva, nel rispetto del perimetro industriale di “Leonardo One Company”.

Dall’incontro è emerso inoltre che l’eventuale operazione non dovrebbe incidere sulle linee produttive, né a livello locale né nazionale, mentre le decisioni sui vertici aziendali restano di natura politica e richiederanno un confronto con il Governo.

«Leonardo è un patrimonio industriale e umano da difendere», è stato evidenziato, con particolare riferimento allo stabilimento di Grottaglie e alla Business Unit Aerostrutture, considerati asset strategici per il territorio.

Il confronto proseguirà domani in VI Commissione consiliare regionale, primo passaggio per portare la questione all’attenzione del Consiglio regionale e dei livelli nazionali.

Fonte: ANSA Puglia

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