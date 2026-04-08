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CENTRO ANTIVIOLENZA Centro Antiviolenza “C. Morlino”, pubblicato il bando per la gestione triennale

L’importo stimato dell’appalto è pari a 349.648 euro oltre IVA, comprensivo dei costi di manodopera e sicurezza

Centro Antiviolenza “C. Morlino”, pubblicato il bando per la gestione triennale

Foggia, Centro antiviolenza “Carmela Morlino” - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Aprile 2026
Foggia // Politica //

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento della gestione del Centro Antiviolenza “C. Morlino”, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale del Comune di Foggia attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia.

La procedura prevede la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico, finalizzato all’erogazione di servizi di assistenza sociale per una durata complessiva di 36 mesi. L’importo stimato dell’appalto è pari a 349.648 euro oltre IVA, comprensivo dei costi di manodopera e sicurezza, non soggetti a ribasso.

La gara si svolgerà interamente in modalità telematica sulla piattaforma della Provincia di Foggia e sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le imprese interessate potranno presentare le offerte entro le ore 12 del 7 maggio 2026, mentre la prima seduta pubblica per l’apertura delle proposte è fissata alle ore 9:30 dell’8 maggio, in modalità da remoto. Il termine per eventuali richieste di chiarimento è invece stabilito al 30 aprile 2026.

Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è affidato al dottor Piergiorgio Lofoco, funzionario del Comune di Foggia.

Alla procedura potranno partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con adeguata capacità economica, finanziaria e tecnico-professionale, oltre a comprovata esperienza in servizi analoghi.

L’intervento è sostenuto con fondi del Fondo Nazionale Politiche Sociali e rientra tra le azioni destinate a rafforzare i servizi di supporto e tutela per le vittime di violenza, consolidando la rete di assistenza sul territorio.

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